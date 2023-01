Intercettazioni in calo e zero violazioni | lo certifica il Garante | ma maggioranza e Renzi non sentono ragioni | “Dalla parte di Nordio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) I fatti non scalfiscono le opinioni. Il giorno dopo le audizioni in commissione Giustizia al Senato deldella privacy e del consigliere giuridico dell’ex ministra Marta Cartabia, dadei componenti dellae sostenitori del ministro Carlonon c’è traccia del minimo dubbio o ripensamento sulla necessità d’intervenire sulle. Anzi, nessuno si scompone, poggiando le proprie tesi su opinioni, attestati di stima a prescindere dai fatti e lo fanno anche esprimendo convinzioni basate congetture, che la realtà non riesce proprio ad intaccare. Tra questi Matteo. Il leader di Italia viva, che formalmente fadell’opposizione al governo Meloni, prima rivendica la paternità della norma Orlando, entrata in vigore il 1 ...