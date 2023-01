Karate 1 Serie A | l’Italia punta al bronzo | Fiore e Ferrarini in finale

La star di Cobra Kai Peyton List abbandona momentaneamente ilper dedicarsi a ben altri impegni: risolvere il suo omicidio. L'attrice è protagonista di School Spirits , una nuovadi Paramount+ di cui il servizio di video in streaming ha mostrato il ...... gli agonisti hanno dato dimostrazione di combinazioni di tecniche di(Kihon) e di Kata e ...anche durante le Feste in vista dei prossimi appuntamenti Internazionali che saranno la gara di...Nella giornata odierna ha preso ufficialmente il via la stagione 2023 del karate. Ad Atene (Grecia), infatti, è scattata la prima tappa della Serie A con oltre 1000 karateka provenienti da tutto il mo ...Tutto pronto all’Ano Liosa Olimpyc Hall di Atene, in Grecia, per il primo appuntamento dell’anno con il circuito Karate 1 Serie A. Un’occasione per gli atleti di tutto il mondo per raggiungere le prim ...