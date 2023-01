Ambientalisti | condivido il fine ma trovo dannose e incomprensibili certe azioni Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ma chi sono veramente questi ragazzi “” diUltima generazione che, in nome della sopravvivenza del pianeta, bloccano le strade, attentano alle opere d’arte e imbrattano il portone del Senato? Ormai sta diventando una questione politica: per la destra sono provocatori “gretini”, per parte della sinistra sono, invece, degli eroi. Una cosa è certa: la loro denuncia è sacrosanta, come dimostrano ogni giorno di più i guasti provocati da un modello di sviluppo basato sulla distruzione delle risorse naturali e della biodiversità, di cui lo sconvolgimento climatico imperante è il sintomo più evidente. Ed è altrettanto evidente che il nostro paese, al di là delle chiacchiere e di qualche pannicello caldo, non intende affatto intervenire per fermare questa corsa verso l’abisso. Anzi, sta addirittura rinviando le (poche) misure decise in sede comunitaria e ...