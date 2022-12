(Di venerdì 9 dicembre 2022) Marcello Pera recupera il pensiero di sant'Agostino per leggere la crisi, non solo spirituale, dei nostri tempi

ilGiornale.it

..., felicità alla maniera di Emma Dante e delle sue riscritture delle fiabe classiche, con ... E' una presenza misteriosa quellatempo, o chissà chi, e Paloma cerca ingenuamente di sfuggirgli ...... che essi non sono scaturiti ne da malafede, ne da antipatie e, soprattutto, ne da. '... Oggi, però, ho altri progetti, comunque legati al territorio, al mondo dell'arte, dell'artigianato e... La superbia del secolarismo farà cadere l'Occidente Marcello Pera recupera il pensiero di sant'Agostino per leggere la crisi, non solo spirituale, dei nostri tempi ...Da diversi anni gli europei guardano con perplessità in alcuni casi - e con indifferenza in maggior misura - l’agire scomposto di Joseph Borrell. Il politicante catalano è “Alto Rappresentante dell’Un ...