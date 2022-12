Isola dei Famosi | la clamorosa voce | non ci sarà Alvin? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 3 dicembre 2022) In seguito alla fine dell’edizione in corso del Grande Fratello Vipche su Canale 5 avrà inizio un altro famoso e apprezzato reality show ovvero L’dei. Questa nuova edizione, secondo quanto emerso da alcuni rumors,essere caratterizzata da alcune novità. Nello specifico sembrerebbe che Mediaset stia pensando di sostituire l’inviato in Honduras. Ma, con chi? Grandi novità per la nuova edizione dell’deiI reality show firmati Mediaset sono molto amati e seguiti dai telespettatori. Al momento su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ma quando terminerà tale reality show ad essere trasmessa su Canale 5la nuova edizione dell‘dei ...