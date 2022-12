Il Natale alle ' Capanne' Palagio prepara l' evento - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

... e in effetti basta dare uno sguardoatmosfere incantate che prendono vita intorno a noi per averne la conferma. Mercatini di, alberi scintillanti e maestosi e luminarie sfavillanti che ...Il comitato sta allestendo la manifestazione dell'8 dicembre dalle 9.30 con tre inaugurazioni: due presepi e l'installazione nel Canto del ... Il Natale alle "Capanne" Palagio prepara l’evento E' alto 37 metri e mezzo con un diametro di 18 metri. L'allestimento è in corso nel Parco della Grotta ad Amantea e sarà inaugurato il prossmo 8 dicembre ...Alessandria si prepara al Natale proponendo una programmazione di iniziative ed eventi che coinvolgono tutte le fasce d’età, dal centro storico alle periferie. Immancabili il mercatino, che suscita ...