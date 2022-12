Benzina | oggi in rialzo medie dei prezzi

In città inoltre, nella notte trae domani, sarà a rischio il servizio delle linee bus N, ... quelli alimentati a metano, Gpl o Bi - fuel, i veicoli con motore aEuro 6, i ciclomotori con ...Aumento che inizia a riversarsisulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: laself sale a 1,71 euro/litro (ieri era 1,644), il gasolio a 1,787 euro/litro (da 1,726), il Gpl a ...(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Prezzi di benzina, diesel e Gpl in salita sulla rete per l'effetto della riduzione del taglio delle accise in vigore dal primo dicembre. In base all'elaborazione di Quotidiano ...Prezzi di benzina, diesel e Gpl in salita sulla rete per l’effetto della riduzione del taglio delle accise in vigore dal 1° dicembre. Con le quotazioni internazionali ieri ferme sulla benzina e di nuo ...