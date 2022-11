Decreto Rave | il governo modifica il testo | ecco cosa cambia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Suipartyil: l'emendamento delildel provvedimento che aveva scatenato aspre polemiche. Il reato viene limitato a "chiunque organizza e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento" quando "dall'invasione deriva un concreto pericolo" per la salute o l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene. Si specifica così il tipo di occupazione, escludendo quelle degli studenti o le altre manifestazioni pubbliche. Con l'emendamento dell'esecutivo rimane la pena massima di 6 anni per chi organizza o promuove l'occupazione di terreni o edifici per lo svolgimento dei. ...

