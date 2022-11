Ultime Notizie – Pd vs Calenda | “Ha chiesto voti per Draghi | li usa per Meloni”

(Di martedì 29 novembre 2022) “haper, li usa per fare la stampella al Governo di destra di Giorgia. È triste dover dire ‘lo avevamo detto’”. Così in un tweet Anna Ascani, vicepresidente del Partito Democratico dopo l’incontro “positivo” tra il leader di Azione e la presidente del Consiglio oggi a Palazzo Chigi. Ma a stretto giro arriva, sempre via Twitter, la replica del leader di Azione: “Anna, sei la vicepresidente di un grande partito, non scrivere bambinate. L’opposizione si fa in due modi: rincorrendo 5S e Landini a chi fa prima una manifestazione o spiegando nel merito (e a saldi invariati), come faresti tu la legge di bilancio. Scelte entrambe legittime. Unica cosa se posso – aggiunge l’esponente del Terzo Polo – cercate di unificare le manifestazioni perché il traffico a Roma è già un ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Senato, accantonato emendamento a Dl Nato su proroga armi Kiev Un ritorno al vitigno Sangiovese caratterizza il vino di questi ultimi anni della tenuta di Arceno. La caratteristica del vitigno è la sua mutevolezza a seconda del terreno, marca infatti molto ...Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Ci sono cinque giocatori italiani nelle tre coppie a cui l’organizzazione del Milano Premier Padel P1 ha concesso una wild card per il tabellone principale del torneo al ...