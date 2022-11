Beach Volley | Daniele Lupo e Enrico Rossi trionfano nel Challange Pro Tour

(Di domenica 27 novembre 2022) Trionfo italiano in Australia,insieme adha conquistato a Torquay la vittoria nel torneo Challenge delPro, battendo 2-0 (21-17, 21-18) in finale l’altra coppia tricolore formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Una partita di carattere per il duo tricolore che ha saputo superare i momenti di difficoltà ed è riuscito a imporre il proprio gioco nei momenti cruciali della partita. Una splendida vittoria giunta al termine di un torneo in cui la coppia azzurra ha vinto cinque delle sei gare disputate. Ilitaliano festeggia nuovamente un successo nel circuito Prodopo le vittorie nel torneo “Elite 16”, ottenute a Jurmala lo scorso giugno da Nicolai e Cottafava e il trionfo nel ...

Grande vittoria per Enrico Rossi, che in coppia con Daniele Lupo ha conquistato il Challenge di Torquay battendo 21 - 17, 21 - 18 in finale un'altra coppia italiana, l'ex compagno Carambula e ...