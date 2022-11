NBA | risultati della notte 26 novembre | Banchero torna con 19 punti | ma i Magic vanno ancora ko Boston non si ferma

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Nellaitaliana si sono giocate quattordici partitestagione 2022-2023 di NBA . E dopo il lungo stop per i problemi alla caviglia èto sul parquet Paolo, con i suoi Orlandoche sfidavano i 76ers. Andiamo a scoprire come è andata a finire. 19, 4 rimbalzi, 3 assist e 36 minuti in campo. Questi i numeri che fanno sorridere Paolo, fermo quasi tre settimane per una distorsione alla caviglia, e che èto nel match tra gli Orlandoe i Philadelphia 76ers. Match vinto dai 76ers per 99-107, con Shake Milton che ha sfiorato la tripla doppia con 24, 10 assist e 9 rimbalzi. Continua la corsa vincente deiCeltics che demoliscono nel quarto quarto i ...