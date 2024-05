I gioielli smeraldo | storia - simbologia e parure da Regine

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 2 maggio 2024) Life&People.it Quel caratteristico e luminoso colore verde delle pietre preziose, secondo le leggende folcloristiche, sarebbe da associare al periodo dell’anno in cui si assiste ad una diffusa rigenerazione. La stessa che rinverdisce la natura, all’apice della bellezza durante la stagione primaverile ed isono il pretesto per parlare di cultura e tradizioni. Ladei: lusso e spiritualità Osservando da vicino una pietra di, non è difficile avvertire la sensazione intensa di freschezza e leggerezza, come un tuffo nel mare verdeazzurro. Se il pensiero corre ai litorali della Costa Smeralda, non è un caso: forse non lo è nemmeno il fatto che rappresenti uno degli approdi preferiti dal jet set nazionale e internazionale. Qui, ...