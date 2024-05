Okabe - ristorante con View

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Parte la nuova avventura dello chef nippo-brasiliano che ha conquistato Milano con Finger’s. Un locale in Porta Romana elegante ed eccessivo, dove propone la sua cucina fusion che non ha paura di stupire e divertire. E in un bancone da dodici clienti la cena diventa uno show