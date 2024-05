Roma-Bayer Leverkusen - dove vederla in TV e streaming in chiaro sulla Rai | le formazioni della partita di Europa League

Roma 1 maggio 2024 - La Roma sopravvive senza una sconfitta alla trasferta di Napoli, ma non ha spazio per respirare. Nella giornata di domani si gioca il primo episodio della semifinale di Europa League all'Olimpico, dove ad attendere i giallorossi ci saranno i freschi Campioni di Germania del ... Leggi su (sport.quotidiano)

Primo atto della semifinale di Europa League, in un Olimpico pronto a spingere la Roma all’impresa. Che non è solo replicare la finale nella coppa come accaduto nella passata edizione, ma anche superare l’autentica regina d’Europa della stagione. Definizione tutt’altro che esagerata, se si...

Leggi su (today)