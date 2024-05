CdS – Il Milan pensa al dopo Pioli | c’è l’idea Martinez

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 2 maggio 2024) 2024-04-30 10:56:54Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:O – Il nome in prima fila per la panchina rossonera era e resta quello di Julen Lopetegui, con il quale si ragiona sulla base di un accordo triennale. Il tecnico spagnolo ha già incontrato due volte Moncada e ora aspetta la mossa definitiva del, pur essendo già da tempo nell’orbita del West Ham. La sua candidatura ha diviso gli umori della piazzaista e forse anche per questo, ma certo non solo per questo, potrebbe esserci qualche rimento all’interno dello staff dirigenziale rossonero. Ecco perché nelle ultime ore è stato effettuato un altro sondaggio, ancora per un tecnico straniero, ancora per uno spagnolo. Si tratta di Roberto, il tecnico che ha portato il ...