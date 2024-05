Addio politica - il Concertone del Primo Maggio vuole diventare un festival estivo

Concerto Primo Maggio 2024 replica , dove rivedere il festival dove rivedere il Concerto ne del 1 Maggio 2024 ? L’evento per eccellenza che celebra la Festa dei Lavoratori si è svolto tra il Primo pomeriggio e la prima serata. Questa volta non più nella consueta location di Piazza San Giovanni, ... Leggi su (spettacoloitaliano)

La litania del concerto nel giorno della festa del lavoro si ripete anche quest’anno. Che ci sarà da festeggiare non si è capito. Tra stime di crescita al ribasso, spettri inflazionistici, costo della vita raddoppiato e salari fermi all’epoca feudale, il festeggiamento appare sempre come qual cosa ... Leggi su (nicolaporro)

(Agenzia Vista) Roma, 01 Maggio 2024 Si è tenuto a Roma il consueto Concertone del Primo Maggio. Quest'anno per la prima volta la location è stata il Circo Massimo e non la tradizionale piazza San Giovanni, perché in quest'ultima sono in corso dei lavori. Molte le persone che, nonostante la pioggia ...

Leggi su (iltempo)