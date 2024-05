Fed - tassi di interesse invariati fra il 5,25 e il 5,50% Inflazione ancora alt - l' obiettivo del 2% è lontano

(Di giovedì 2 maggio 2024) La decisione tanto attesa è arrivata, la Federal Reserve ha deciso di lasciare id'. La banca centrale degli Usa, guidata da Jerome Powell, ha motivato la sua scelta così: "L'troppo alta". Irestano quindi tra il 5,25% e il 5,50% e sono ai livelli massimi da 23 anni. La Fed punta a far tornare l’al 2%, ma negli ultimi mesi - riporta Il Sole 24 Ore - c’è stata una mancanza di progressi verso il target, afferma la Fed al termine della due giorni di riunione. "I recenti indicatori - spiega la Fed - suggeriscono che l’attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo solido. La crescita dei posti di lavoro è rimasta forte e il tasso di disoccupazione è rimasto basso". Segui su affaritaliani.it

La nota con la quale la Fed ha comunicato di non aver intenzione di intervenire sui tassi di inseresse e sul costo del denaro ha fatto alzare Wall Street

22.10 La Fed lascia i tassi di interesse invariati . Il costo del denaro negli Stati Uniti resta quindi fermo tra il 5,25% e il 5,50% perchè l' inflazione resta troppo alta . Lo sottolinea il numero uno della Fed, Powell, precisando che "non sono assicurati ulteriori percorsi nel ridurla e il ...

La Fed lascia i tassi fermi al 5,25-5,50% e riduce soglia dismissione Treasury - (Teleborsa) - La Federal Reserve, come ampiamente previsto, ha lasciato invariati i tassi di interesse USA, in risposta ad una inflazione ancora troppo alta e ad una crescita che resta robusta. Al ...

La Fed lascia invariati i tassi Usa. Powell: "L'inflazione è ancora troppa e il percorso da seguire è incerto" - I tassi d'interesse della Fed non si toccano. Il Presidente Jerome Powell ha spiegato che l'inflazione americana è ancora troppo alto e che il percorso per ridurla "è incerto" com e incerti diventano ...

Fed: nessun taglio tassi, l'inflazione Usa morde ancora. La frase di Powell infiamma Wall Street ma per poco - Dietrofront della borsa Usa, dopo che nei massimi intraday il Dow Jones è balzato fino a oltre 530 punti, lo S&P 500 è scattato dell'1,2% e il Nasdaq Composite è schizzato di oltre l'1,7%.

