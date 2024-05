Eventi Bologna di giovedì 2 maggio 2024

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2- Ecco quali sono gli appuntamenti della giornata in città. Alle 18.30, all’Auditorium del Mast, Urs Stahel è in dialogo con gli artisti Simon Gush e Helena Chàvez Mac Gregor. Alle 20.30, musica da AngelicA, con Mariangela Gualtieri, che legge il testo ‘Non abbastanza per me’, la voce di Livia Rado e Quatuor Bozzini. Alle 21, il Teatro Celebrazioni accoglie Giuseppe Giacobazzi in ‘Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque’. Sempre alle 21, il Dehon propone i Flexus, che tornano con il nuovo spettacolo Flexus cantano Gaber. Alle 22, il Bravo Caffè ospita il Michele Polga Quartet.

Oroscopo dell'Amore di maggio 2024 secondo Themis per tutti i segni zodiacali . Ariete maggio si annuncia come un mese scintillante per te, Ariete, soprattutto sul fronte amoroso. La primavera è nel pieno del suo splendore e con essa fioriscono nuove opportunità di connessione emotiva. Che tu sia ... Leggi su (gazzettadelsud)

Londra alle urne per eleggere il sindaco, Khan cerca terzo mandato - (Adnkronos) - Urne aperte oggi, giovedì 2 maggio, a Londra per le elezioni del sindaco, con Sadiq Khan che cerca il terzo mandato consecutivo. A otto anni di distanza dal primo successo, l'esponente l ...

Leggi su (msn)

Decreto Primo maggio, stretta sul lavoro nero anche per i lavori in casa: sanzioni per chi non verifica se l’impresa è in regola - La stretta sul lavoro nero in edilizia non riguarderà solo gli appalti pubblici o i grandi cantieri. Le norme anti-sommerso dovranno essere verificate e rispettate anche nei piccoli lavori ...

Leggi su (quotidianodipuglia)

Primo maggio, il Circo Massimo impazzisce per Negramaro e La Municipàl - Parla salentino il palco del Circo Massimo a Roma. Al concerto del Primo maggio i Negramaro conquistano Roma e La Municipàl presenta il loro ultimo singolo, ...

Leggi su (quotidianodipuglia)