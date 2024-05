L’accordo è legato ad una terza dichiarazione di fallimento di una società controllata da J&J che pagherà 6,5 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali intentate da donne che si sono ammalate di mesotelioma, un Cancro alle ovaie collegato all’uso di prodotti a base ... Leggi su (ilsole24ore)

Johnson & Johnson annuncia un accordo da 6,5 miliardi di dollari per chiudere la maggior parte delle controversie legali sollevate da donne affette da mesotelioma, una forma di cancro alle ovaie legata all’uso di prodotti a base di talco , come il boro talco . Questa decisione è collegata alla ... Leggi su (thesocialpost)

Borotalco e cancro, johnson & johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause civili - Il colosso farmaceutico americano johnson & johnson ha presentato un piano per porre fine alle cause civili sul talco accusato di provocare il cancro in base al quale è disposto a ...

Leggi su (ilmessaggero)

La johnson pagherà 6,5 mld di dollari per chiudere le cause sul cancro a ovaie provocato dal talco - Il colosso farmaceutico americano johnson & johnson ha presentato un piano per porre fine alle cause civili sul talco accusato di provocare il cancro in base al quale è disposto a pagare circa 6,5 mil ...

Leggi su (rainews)

Rocket Gamers propone 6,5 miliardi di dollari per chiudere processi sul cancro provocato dal talco - johnson & johnson pronto a pagare 6,5 miliardi di dollari per porre fine alle cause civili sul talco cancerogeno johnson & johnson ha annunciato di essere disposto a pagare circa 6,5 miliardi di dolla ...

Leggi su (rocketgamers)