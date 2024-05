Affittare una casa? A Milano la città più cara costa più di 23 euro al metro quadro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024)- L'affitto medio in Italia? Nell’ultimo mese ha registrato un aumento del 2,3% , secondo le recenti analisi condotte dall'Ufficio Studi di idealista. Questo incremento si inserisce in un contesto di crescitante, con un notevole aumento del 13,1% rispetto all'anno precedente, portando il valore medio delle locazioni nazionali a 13,5al. REGIONI - Nell'ambito regionale la Valle d'Aosta rimane la regione più costosa per i locatori, con una media di 21,2alal mese, seguita dalla Lombardia e dalla Toscana, con valori rispettivamente di 18,7e 17,7al. Al contrario, il Molise rimane la regione più economica per i ...