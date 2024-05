Rackete salta sui trattori in rivolta per proporre le proprie soluzioni di ultra-sinistra. "Politiche fallimentari hanno rivinato gli agricoltori", dice. Ma non fa mea culpa sull'oltranzismo green Leggi su (ilgiornale)

green Porno: Isabella Rossellini e la serie che racconta il sesso degli animali - Arte e divulgazione scientifica «Amo gli animali e mi fanno sempre ridere» ha spiegato l'attrice che ha trovato in Robert Redford, e nel suo Sundance Channel, il partner ideale per realizzare la serie ...

Leggi su (vanityfair)

Enpa, il ministero della Salute ha detto no al Puppy Yoga - La comunicazione chiarisce che attività come il puppy yoga non possono essere considerate come Attività assistite con gli animali (Aaa), perché prevedono la presenza di cuccioli, mentre l'Accordo ...

Leggi su (ansa)

Cosmetici verdi: a che punto siamo Dagli anti-età "in pellicola" agli ingredienti di recupero - Nuovi sistemi di micro-incapsulazione che risparmiano sull'acqua, detergenti solidi, scarti alimentari e pack riutilizzabili... I cosmetici green sono (già) il futuro della bellezza ...

Leggi su (iodonna)