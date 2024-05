(Di giovedì 2 maggio 2024) Il fatto è che basta un ascolto casuale a riaccendere l’entusiasmo e tutto ricomincia: è il segreto della musica, sfugge a questioni anagrafiche e ad altre regolamentazioni, tocca ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il mondo di coca Puma, voce di una scena musicale tutta da scoprire - L'album di esordio, "Panorama Olivia" è un'esperienza sorprendente: patchwork di piccole gemme pop alternate a un documentario sonoro sulla vita di una ventenne di oggi ...

Leggi su (ilfoglio)

Jack Daniel’s & coca Cola portano in Italia il loro ready to drink - coca Cola e Jack Daniel’s lanciano anche sul mercato italiano il loro ready to drink ispirato a uno dei più famosi cocktail al mondo: diamoci un'occhiata.

Leggi su (dissapore)

Quando il maggior inquinatore di plastica al mondo schiaccia il suo logo in nome del riciclo: il greenwashing targato coca Cola è servito - coca Cola lancia in America Latina una nuova campagna che celebra il riciclo di lattine e bottiglie. C'è puzza di greenwashing ...

Leggi su (greenme)