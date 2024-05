Ucraina - l’accusa Usa | La Russia utilizza armi chimiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Dipartimento di Stato americano ha formulato un’accusa grave nei confronti della, affermando che ha impiegato cloropicrina contro le forze ucraine. Questa sostanza chimica, comunemente associata a gas lacrimogeni eta in passato come pesticida, rappresenta ora uno strumento di guerra in un contesto moderno, contravvenendo agli accordi internazionali sulla guerra chimica. Che cos’è la cloropicrina? La cloropicrina è un composto chimico che è stato usato per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale come arma chimica. Conosciuto per il suo forte odore pungente e la capacità di causare vomito e lacrimazione intensa, la cloropicrina è stata poi adottata in agricoltura come pesticida e fumigante. Tuttavia, il suo impiego in contesti militari o di conflitto è chiaramente regolato e in gran parte proibito dalla Convenzione sulle ...