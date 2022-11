Milano | Trasporto Pubblico locale e M4 | il tavolo tecnico per risolvere il nodo trasporti apre alle richieste del comune di Peschiera Borromeo

Leggi su 7giorni.info

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il vicesindaco Stefania Accosa incassa la disponibilità per l’attivazione di una Linea per la nuova stazione della metropolitana di Linate e una revisione del Piano di Bacino: «con pazienza e lavoro di squadra finalmente riceviamo ottimi segnali di apertura. Ora attendiamo dall'Agenzia del TPL le proposte discusse messe per iscritto»