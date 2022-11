Fratelli d’Italia inaugura con Cirielli la sua nuova sede Matera | “Prossimo passo è cacciare De Luca”

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il neo senatore diDomenicohato stamane, con il vice ministro degli Esteri Edmondo, laprovinciale del partito a Benevento, in via Perasso. “La presenza diin città è la dimostrazione cheè attenta alle aree interne – ha detto-. Ma bisogna lavorare subito, va colmato un gap importante. Quindi poche chiacchiere, servono i fatti, già la prossima Finanziaria va verso una direzione che conferma l’interesse e la sensibilità del Governo nei confronti delle aree interne che vogliono un riscatto. Io sarò attivo, sempre sul pezzo, con la massima attenzione alle problematiche della ...

