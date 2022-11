Volley | la Sir Safety Perugia si aggiudica la Supercoppa Italiana! Leon straripante | Lube battuta al tie-break

(Di martedì 1 novembre 2022) La Sirha vinto laItaliana dimaschile 2022. Al PalaPirastu di Cagliari è la squadra del capoluogo umbro adrsi il primo trofeo della stagione, superando per 2-3 la CucineCivitanova (25-20, 22-25, 25-23, 22-25, 8-15). Quarto successo in questa competizione per la Sir, che raggiunge Cuneo, Modena e proprio Citivanova al secondo posto per numero di successi. La Sir inizia sfoggiando subito la sua arma migliore: tre muri a segno nei primi quattro punti per salire sullo 0-4. Lasupera il colpo inflitto dagli umbri e dà il via ad una lenta ma inesorabile rimonta. Gabi Garcia e Aleksandar Nikolov iniziano a mettere a ferro e fuoco la scricchiolante ricezione di, prima pareggiando i conti e poi ...

2022 - 2023 Squadra in casaSafety PerugiaSquadra avversaria Itas TrentinoSAFETY SUSA PERUGIA - ITAS TRENTINO 3 - 2 Parziali: 23 - 25, 25 - 17, 25 - 22, 22 - 25, 15 - 7SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 7, ...Inizia il conto alla rovescia per Cucine Lube Civitanova -Safety Susa Perugia , finale per il primo posto della Del Monte Supercoppa 2022 dimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini hanno superato nettamente Modena in semifinale (3 - 0) ed ...