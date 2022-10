Ferrara M5s denuncia | ' La Regione Calabria di destra sfrutta i medici cubani'

Laura, europarlamentare del, in una nota ha denunciato l'uso indiscriminato della Regione Calabria dei sanitari provenienti da Cuba. 'La Regione Calabria, amministrata dal centrodestra, ha ...I cittadini calabresi non meritano tutto questo", concludeL’eurodeputata cosentina scrive ad Occhiuto sull’arrivo dei medici cubani in Calabria “sottopagati e sfruttati”. La replica “letterine fumose per fare lotta politica. Nessuna forma di schiavitù” COSEN ...Lettera di quattro esponenti di Strasburgo al governatore Occhiuto. Dall’Avana in arrivo 497 professionisti: paga di 4.700 euro al mese, ma 3.500 andranno direttamente nelle casse del governo castrist ...