Juventus-Bologna | Motta studia la mossa a sorpresa

(Di sabato 1 ottobre 2022) Domani alle ore 20:45 all’Allianz Stadium andrà in scena la gara tra. Una gara in cui i bianconeri sono chiamati a trovare i tre punti dopo le mancate vittorie nei match contro Salernitana e Monza. Partite nelle quali hanno rispettivamente ottenuto un pareggio (ricco di polemiche) ed una clamorosa sconfitta. Gary MedelIl tecnico dei felsinei dovrebbe optare per un 4-3-3. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe aperto un ballottaggio per il centrocampo. Sicuri del posto sarebbero Schouten e Dominguez, mentre la terza casella potrebbero contendersela Soriano, Ferguson e Aebischer. AThiagopotrebbe concedere un turno di riposo da Gary Medel. Il calciatore cileno infatti sembrerebbe destinato a partire dalla panchina.