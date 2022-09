“Il mio posto felice”. Alessandra Mastronardi, le foto su Instagram con il nuovo amore (Di venerdì 30 settembre 2022) Da tempo, ormai, sapevamo del nuovo amore di Alessandra Mastronardi, ma l’attrice, che ha fatto della riservatezza il suo punto di forza, non è mai stata tanto social. Tutt’altro. Dopo la rottura con Ross McCall, con cui si sarebbe dovuta sposare, è giunto il momento di rinascere e soprattutto di condividere qualche foto insieme al “fidanzato”, di cui, dobbiamo dirlo, non sappiamo molto. Quel che è certo è che Gianpaolo le ha rubato il cuore. Alessandra Mastronardi, le foto su Instagram con Gianpaolo Negli ultimi mesi Alessandra Mastronardi è stata più volte vista in compagnia di un uomo di nome Gianpaolo. Professione? Dentista. Ed è questo tutto ciò che sappiamo di lui. Profilo blindato su ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) Da tempo, ormai, sapevamo deldi, ma l’attrice, che ha fatto della riservatezza il suo punto di forza, non è mai stata tanto social. Tutt’altro. Dopo la rottura con Ross McCall, con cui si sarebbe dovuta sposare, è giunto il momento di rinascere e soprattutto di condividere qualcheinsieme al “fidanzato”, di cui, dobbiamo dirlo, non sappiamo molto. Quel che è certo è che Gianpaolo le ha rubato il cuore., lesucon Gianpaolo Negli ultimi mesiè stata più volte vista in compagnia di un uomo di nome Gianpaolo. Professione? Dentista. Ed è questo tutto ciò che sappiamo di lui. Profilo blindato su ...

carlogubi : Io non ho potuto votare #UnionePopolare perché una legge elettorale indegna ha messo sulle schede degli italiani al… - nunciafacc : RT @terrybicchietti: chissà se un giorno riuscirò a stare così bene con me stessa senza bisogno che qualcun altro mi ami al posto mio - MariaLocascio10 : RT @24sere: Il mio posto nel mondo..il mio incastro preferito #prelemi - chiatassi : RT @terrybicchietti: chissà se un giorno riuscirò a stare così bene con me stessa senza bisogno che qualcun altro mi ami al posto mio - bradleysbitch : il mio fidanzato, meritava un posto più alto -