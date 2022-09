Uragano Ian lascia senza luce Cuba e ora spaventa la Florida e gli Stati Uniti

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il passaggio dell'ha provocato danni alla rete e un black out generalizzato in tutta l'isola. Previsto nel pomeriggio lo sbarco nella penisola americana, dove sono attesi 'venti catastrofici' ...

DomaniGiornale : ?? Dovrebbe raggiungere la Florida mercoledì pomeriggio - GINA32451015 : RT @RaiNews: Le immagini dell'Uragano Ian a Key West, Florida (Video) - DLPItalia : ?? Voliamo oltre oceano a Walt Disney World dove il parco rimarrà chiuso mercoledì e giovedì, da definire un eventu… - RaiNews : Le immagini dell'Uragano Ian a Key West, Florida (Video) - AigetEnergia : RT @marcocongiu: +++ Cuba al buio, l’uragano Ian ha fatto collassare la rete elettrica sull’intera isola +++ -

RaiNews

Il passaggio dell'ha provocato danni alla rete e un black out generalizzato in tutta l'isola. Previsto nel pomeriggio lo sbarco nella penisola americana, dove sono attesi 'venti catastrofici' e inondazioni ...L'fa due vittime dopo aver attraversato la parte occidentale di Cuba. Lo ha riferito il presidente del Consiglio provinciale Yamilè Ramos Cordero, confermando che fino ad ora le vittime ... Uragano Ian, ordine di evacuazione per 2 milioni di persone in Florida (LaPresse) - Aumenta la forza dell'uragano Ian. Pioggia e venti forti hanno sferzato la punta occidentale di Cuba e le isole Cayman mentre ...Il passaggio dell'uragano ha provocato danni alla rete e un black out generalizzato in tutta l'isola. Previsto nel pomeriggio lo sbarco nella penisola americana, dove sono attesi "venti catastrofici" ...