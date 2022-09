"Spettacolo triste", Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulla sorella Ginevra (Di martedì 27 settembre 2022) Aveva rifiutato di entrare nel merito dei commenti velenosi sentiti nella casa del Grande Fratello Vip, e aveva diffidato la sorella a parlare di lei nel reality di Canale 5. Ma alla fine Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio e ha affidato a una lunga story pubblicata su Instagram la sua versione sul rapporto con Ginevra Lamborghini. "Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica" premette la cantante ed ereditiera. Elettra ricorda l'"infanzia molto bella e sana, cosi come anche la mia adolescenza, nonostante io abbia preso la mia strada ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Aveva rifiutato di entrare nel merito dei commenti velenosi sentiti nella casa del Grande Fratello Vip, e aveva diffidato laa parlare di lei nel reality di Canale 5. Ma alla fineha rotto ile ha affidato a una lunga story pubblicata su Instagram la sua versione sul rapporto con. "Chi mi conosce sa che nonostante io sia una persona molto estroversa e stravagante, sono anche molto riservata, nella mia sfera relazione, famiglia ed amicizie. Tendo a proteggere le cose che amo di più dai social, sotto gli occhi di gente che non sa nulla ed anzi rosica" premette la cantante ed ereditiera.ricorda l'"infanzia molto bella e sana, cosi come anche la mia adolescenza, nonostante io abbia preso la mia strada ...

