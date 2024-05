Maiorca | il Maiorca deve interrompere due serie negative per battere il Las Palmas

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 2024-05-08 18:33:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaALiga pervenuta in redazione: Dda quando luiha giocato la finale del Coppa del Re Non è riuscito a vincere nessuna partita. Ma i suoi risultati vanno oltre. Per la terza volta in questo campionato si accumula la squadra vermiglio unadi cinque partite consecutive senza vittorie. L’ultima vittoria dei Vermigli in campionato risale al 16 marzo contro i Bomba a mano a casa e, da allora, ha aggiunto due legaminel campo di Valencia e Cadice, e tre sconfitteuno contro il Siviglia in trasferta e due in casa contro Real Madrid e Atlético de Madrid. La primanegativa è arrivata al dieci partite senza vittorieil secondo finì nel la sesta partita con una vittoria straziante in ...