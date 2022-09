(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Manca meno di una settimana all’inizio della stagione agonistica per i, e c’è ancora il tempo utile per continuare a rinforzare la rosa giallorossa. Questo compito come sempre è affidato al direttore generale Fabrizio Cusano che questa volta ha portato come ultimo tasselloa cui abbiamo rivolto le classiche domande di rito. Ciao, innanzitutto qual è il tuo ruolo, e qual è stata la tua carriera prima di arrivare ad indossare il giallorosso dei? Ciao a tutti, senza mezzi termini il mio ruolo è quello di, e in passato ho giocato nella Maleventum negli allievi, nella juniores e ho fatto anche qualche allenamento nella U21, prima di lasciare la ...

anteprima24.it

Presenti al sorteggio alcuni dei dirigenti deiSoccer, tra cui il direttore generale Fabrizio Cusano che al termine della cerimonia ha voluto rilasciare una sua dichiarazione al riguardo:...Presenti al sorteggio alcuni dei dirigenti deiSoccer, tra cui il direttore generale Fabrizio Cusano che al termine della cerimonia ha voluto rilasciare una sua dichiarazione al riguardo:... Sanniti Five Soccer, ingaggiato il portiere Cosimo Pisano Scrive l'ufficio stampa dei Sanniti Five Soccer: Come preannunciato dal direttore generale Fabrizio Cusano, il mercato dei Sanniti Five Soccer è ancora in divenire, e l'ultimo tassello aggiunto in ord ...` , h , 5 ...