Osimhen | slitta il rientro in campo | il motivo

(Di lunedì 26 settembre 2022) Arrivano aggiornamenti circa il ritorno indi Victor Osimehn dall’infortunio rimediato in Champions League, contro il Liverpool, il 7 settembre. La domanda che tutti si pongono è quando potrà tornare tra i convocati di mister Luciano Spalletti. A tal proposito ha parlato il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini. Ecco le sue parole: “Le terapie vanno avanti senza intoppi, ma non si è forzato. Una prima prognosi poteva ipotizzare il recupero già ad Amsterdam e averlo in panchina. Si è scelta però una terapia più conservativa e più sicura, avendo anche Raspadori e Simeone che danno garanzie. Ildisarà molto probabilmente il 9 ottobre contro la Cremonese fuori casa” Inoltre ha parlato anche dell’infortunio e i tempi di recupero di Matteo Politano: Napoli’s Italian forward Matteo Politano reacts during ...

I dubbi per i prossimi 180' restano davanti al posto di, con Simeone e Raspadori in ballottaggio. Il Consiglio Federale della FIGC ha ... Gaetano (46' Zielinski), Politano (46' Lozano), Elmas (46' Kvaratskhelia),(46' Ambrosino)...Le terapie per la riabilitazione di Victor Osimhen vanno avanti bene e senza intoppi. Una prima prognosi poteva ipotizzare un recupero per avere a disposizione il nigeriano per la trasferta contro l'A ...Il Napoli di Spalletti continua a volare in campionato e Champions League.