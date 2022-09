Italia alle semifinali di Nations League: dove si giocherà e quali saranno le avversarie (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia vince con l’Ungheria e contro tutti i pronostici passa il girone A dopo aver affrontato Inghilterra e Germania. Ancora una volta, dopo quella del 2020-21, gli Azzurri accedono alle Final Four per la seconda volta. Cosa toccherà agli Azzurri di Roberto Mancini? Italia Mancini Nations League Oltre all’Italia la momento le qualificate sono l’Olanda (seconda volta) e la Croazia (prima volta in assoluto), mentre si attende il big match Spagna-Portogallo per vedere se alle final ci arriverà Cristiano Ronaldo oppure le furie rosse di Luis Enrique. Il teatro dell’avventura degli azzurri sarà l’Olanda e avverrà dal 14 giugno al 18 giugno. Le semifinali saranno disputate il 14 e il 15 giugno. Il 16 ci sarà la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) L’vince con l’Ungheria e contro tutti i pronostici passa il girone A dopo aver affrontato Inghilterra e Germania. Ancora una volta, dopo quella del 2020-21, gli Azzurri accedonoFinal Four per la seconda volta. Cosa toccherà agli Azzurri di Roberto Mancini?ManciniOltre all’la momento leficate sono l’Olanda (seconda volta) e la Croazia (prima volta in assoluto), mentre si attende il big match Spagna-Portogallo per vedere sefinal ci arriverà Cristiano Ronaldo oppure le furie rosse di Luis Enrique. Il teatro dell’avventura degli azzurri sarà l’Olanda e avverrà dal 14 giugno al 18 giugno. Ledisputate il 14 e il 15 giugno. Il 16 ci sarà la ...

