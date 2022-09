A Bologna Casini sorpassa Sgarbi che si dichiara sconfitto (Di lunedì 26 settembre 2022) caption id="attachment 315341" align="alignleft" width="150" Pier Ferdinando Casini/caption"Sono partito avanti di cinque punti, ma sono sotto e quindi mi rassegno ad essere stato sconfitto". Lo ha detto Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra nel collegio uninominale Emilia Romagna - U03 per il Senato a Bologna, a Quarta Repubblica su Rete4. "Il Senato avrà Casini di nuovo che è il risultato più alto che può fare il Pd con un rappresentante" che viene "dalla Democrazia Cristiana e dall'Udc" ha aggiunto riferendosi allo sfidante di centrosinistra, cioè l'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini. Il paradosso, ha concluso il critico d'arte, è che "ho perso in una coalizione vincente". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) caption id="attachment 315341" align="alignleft" width="150" Pier Ferdinando/caption"Sono partito avanti di cinque punti, ma sono sotto e quindi mi rassegno ad essere stato". Lo ha detto Vittorio, candidato del centrodestra nel collegio uninominale Emilia Romagna - U03 per il Senato a, a Quarta Repubblica su Rete4. "Il Senato avràdi nuovo che è il risultato più alto che può fare il Pd con un rappresentante" che viene "dalla Democrazia Cristiana e dall'Udc" ha aggiunto riferendosi allo sfidante di centrosinistra, cioè l'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando. Il paradosso, ha concluso il critico d'arte, è che "ho perso in una coalizione vincente".

you_trend : @SkyTG24 ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Pierferdinando Casini (CSX) è eletto senatore del collegio u… - Giorgiolaporta : In questo momento crolla anche la rossa #Bologna e Vittorio #Sgarbi è in vantaggio su #Casini. Il #centrodestra sta… - il_cappellini : Altro che Regioni rosse: il Pd si avvia a perdere i collegi uninominali di Prato, Arezzo e Livorno (dove è candidat… - VittorioSgarbi : #bologna #senato #elezioni Evidentemente Casini è meglio di me. Potrà fare molto, come sempre ha fatto. Per Bologna… - leftsnoopy : @Nonha_stata Io stanotte invece,vado a cercare sottiLetta,per dirgliene 4 come si deve. Sto imbecille che candida C… -