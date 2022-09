Rimborso libri scolastici, bonus Lazio: come funziona (Di venerdì 16 settembre 2022) Rimborso libri scolastici Regione Lazio: in aiuto delle famiglie in difficoltà economica è stato stanziato un fondo da 20 milioni di euro. I prezzi generali sono aumentati, e anche il costo dei libri di testo è alle stelle, insomma, il bonus libri Regione Lazio è un Rimborso in aiuto delle famiglie in difficoltà in questo L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di venerdì 16 settembre 2022)Regione: in aiuto delle famiglie in difficoltà economica è stato stanziato un fondo da 20 milioni di euro. I prezzi generali sono aumentati, e anche il costo deidi testo è alle stelle, insomma, ilRegioneè unin aiuto delle famiglie in difficoltà in questo L'articolo proviene da TenaceMente.com.

fainformazione : Nuovo bonus libri nel Lazio: requisiti, scadenze, come richiederlo Come richiedere il bonus libri Regione Lazio?… - fainfoeconomia : Nuovo bonus libri nel Lazio: requisiti, scadenze, come richiederlo Come richiedere il bonus libri Regione Lazio?… - PaoloSagarriga : RT @Cisl_Lazio: Stanziato un fondo da 20 milioni di euro per rimborso dei libri scolastici rivolto alle famiglie con reddito fino a 30.000… - ilvaglio1 : Progetto San Nicola: cedole librarie, l'amministrazione ignora il meccanismo del rimborso #cedole #libri #scuola… - lucbozzi : RT @Cisl_Lazio: Stanziato un fondo da 20 milioni di euro per rimborso dei libri scolastici rivolto alle famiglie con reddito fino a 30.000… -