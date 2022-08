The Sandman: il trailer dell'episodio speciale (Di venerdì 19 agosto 2022) The Sandman è tornato sugli schermi di Netflix con un episodio speciale di cui è stato diffuso il trailer, svelando i due racconti proposti. La prima stagione di The Sandman è stata estesa: Netflix, con un trailer, ha infatti svelato l'arrivo di un episodio bonus composto dalle storie A Dream of a Thousand Cats e Calliope. Nel trailer si vedono le prime immagini dei racconti che avranno al centro rispettivamente un gatto siamese e uno scrittore in difficoltà che entra in contatto con Morfeo. The Sandman, di cui potete leggere la nostra recensione, segue quanto accade a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge), uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione. La prima stagione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) Theè tornato sugli schermi di Netflix con undi cui è stato diffuso il, svelando i due racconti proposti. La prima stagione di Theè stata estesa: Netflix, con un, ha infatti svelato l'arrivo di unbonus composto dalle storie A Dream of a Thousand Cats e Calliope. Nelsi vedono le prime immagini dei racconti che avranno al centro rispettivamente un gatto siamese e uno scrittore in difficoltà che entra in contatto con Morfeo. The, di cui potete leggere la nostra recensione, segue quanto accade a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge), uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti'esistenza umana come morte o disperazione. La prima stagione ...

NetflixIT : Frasi di The Sandman così vere da fare male - NetflixIT : Gregory il Gargoyle è uno dei validissimi motivi per guardare The Sandman ?? - mislazyaf : Ok ho capito, mollo tutto e corro a recuperare The sandman - Bright_Star06 : @Chiaraandy @TataChips86 Non ho visto quelle che hai menzionato, però The Sandman a me è piaciuta molto! Ci sono so… - holofaerie_ : comunque più vado avanti con the sandman, più lo sto amando -