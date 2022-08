Ultime Notizie – Usa, primarie Gop: sconfitta Liz Cheney la repubblicana anti Trump (Di mercoledì 17 agosto 2022) Liz Cheney, front runner della minoranza interna repubblicana avversaria di Donald Trump al Congresso, è stata sconfitta alle primarie Gop in Wyoming dall’avversaria sostenuta dall’ex presidente Usa, Harriet Hageman, fedelissima di Trump e convinta sostenitrice della tesi del complotto elettorale contro il Tycoon. “Difendere la verità onora quanti hanno dato tutto”, ha dichiarato Cheney, figlia dell’ex vicepresidente, dopo che erano stati diffusi i risultati preliminari del voto. “Dobbiamo comportarci in maniera degna con gli uomini e le donne che indossano l’uniforme di questa nazione e in particolare, con quelli che hanno compiuto l’ultimo sacrificio”, ha affermato Cheney, citata dalla Cnn. “Nessun incarico su questa terra, nessun ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Liz, front runner della minoranza internaavversaria di Donaldal Congresso, è stataalleGop in Wyoming dall’avversaria sostenuta dall’ex presidente Usa, Harriet Hageman, fedelissima die convinta sostenitrice della tesi del complotto elettorale contro il Tycoon. “Difendere la verità onora quhanno dato tutto”, ha dichiarato, figlia dell’ex vicepresidente, dopo che erano stati diffusi i risultati preliminari del voto. “Dobbiamo comportarci in maniera degna con gli uomini e le donne che indossano l’uniforme di questa nazione e in particolare, con quelli che hanno compiuto l’ultimo sacrificio”, ha affermato, citata dalla Cnn. “Nessun incarico su questa terra, nessun ...

