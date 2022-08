Pensione minima di 780 euro, ma non per tutti: ecco chi può ottenerla (Di mercoledì 17 agosto 2022) Molte persone sognano una Pensione minima di 780 euro, soprattutto quelli che hanno un assegno pensionistico che arriva appena al di sopra dei 500 euro. Ma chi può ottenerla? ecco chi ne ha beneficio e quali sono i requisiti. Il sistema pensionistico italiano è in continuo cambiamento e si muove a seconda delle situazioni economiche e politiche. Il valore dei contributi è calcolato come percentuale della retribuzione del dipendente. Ma molte persone hanno delle pensioni minime che sono insufficienti al costo della vita. Questo perché l’assegno è di 523,83 euro su 13 mensilità. fonte foto: AdobeStockProprio per via di questa somma così bassa, in tanti sognano di ottenere una Pensione minima di 780 ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Molte persone sognano unadi 780, soprattutto quelli che hanno un assegno pensionistico che arriva appena al di sopra dei 500. Ma chi puòchi ne ha beneficio e quali sono i requisiti. Il sistema pensionistico italiano è in continuo cambiamento e si muove a seconda delle situazioni economiche e politiche. Il valore dei contributi è calcolato come percentuale della retribuzione del dipendente. Ma molte persone hanno delle pensioni minime che sono insufficienti al costo della vita. Questo perché l’assegno è di 523,83su 13 mensilità. fonte foto: AdobeStockProprio per via di questa somma così bassa, in tanti sognano di ottenere unadi 780 ...

