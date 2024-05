Gita di classe - ma senza alunni fragili

(Di sabato 4 maggio 2024) 17.09 In una scuola secondaria di Torino, unaè andata indidattica, ma sono stati esclusi gli. L'uscita era parte di un progetto per la realizzazione di un podcast.Alla visita della redazione di una radio sono stati ammessi solo 15 studenti per via del numero chiuso.Fra gli esclusi,alcuni disgrafici e un ipovedente.La scuola sostiene di aver scelto in base al merito: glicon la media dell'8. Il ministro Valditara non condivide la scelta. "Il merito non si basa su media dei voti,ma nel realizzare il talento".

