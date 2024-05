Monza-Lazio LIVE dalle 18 Le formazioni ufficiali | Immobile e Kamada dal 1' - Palladino si affida a Djuric

(Di sabato 4 maggio 2024) Una sfida da non sottovalutare, un incontro che può decidere le sorti del campionato biancoceleste. A partireore 18:00, all`U-Power...

Una sfida da non sottovalutare, un incontro che può decidere le sorti del campionato biancoceleste. A partire dalle ore 18:00, all`U-Power... Continua a leggere>>

monza-lazio, le formazioni ufficiali: Immobile torna titolare - La gara di andata, giocata lo scorso 23 settembre all'Olimpico, è terminata in parità con il risultato di 1-1. A sbloccare il match era stato Ciro Immobile su rigore, ma il Monza ha trovato il ... Continua a leggere>>

monza-lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Monza e Lazio, valida per la 35^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 4 maggio alle 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonat ... Continua a leggere>>

DIRETTA Serie A, monza-lazio: segui la cronaca LIVE in tempo reale - Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino. Luis Alberto e Pessina in un frame di ... Continua a leggere>>