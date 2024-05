LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | sorpresa assurd - Narvaez batte Pogacar allo sprint!

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22incassa 4? di abbuono per il 3° posto. 17.20 L’ecuadorianoè dunque la prima maglia rosa del! 17.18è arrivato addirittura terzo, superato anche da Schachmann. Lo sloveno ha lanciato per primo lo, ma gli sono mancate le gambe negli ultimi 100 metri: era impensabile prevederlo! 17.17 CLAMOROSOOOOOOOOOOOO!!!incredibile! 17.16 Inizia loristretto! 17.16 ULTIMO CHILOMETRO! 9? di vantaggio per il terzetto di testa. 17.15 Ultimi 1500 metri. 17.15 Attenzione, rientra anche ...

Da Venaria Reale a Roma, per un totale di 3.321,2 chilometri da percorrere e 42.900 metri di dislivello. In mezzo cinque tappe di montagna, due cronometro, sei frazioni per velocisti e otto "mosse" che dovranno essere affrontate da 176 corridori. È l'edizione numero 107 del Giro d'Italia , in ...

UN giro DI TWEET. IL CORTO MUSO DELLA VF, LE MEDIE DI LELLO FERRARA E LE MUMMIE... - Nel giorno della partenza del giro d'Italia, il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Imerio Massignan. Nato nel 1937 in provincia di Vicenza ma residente in provincia di Alessandria, ...

giro d'Italia 2024, attesa per Giulio Pellizzari: "C'è emozione, ma sono pronto. Tifo per pogacar" - Giulio Pellizzari è uno dei migliori giovani del panorama ciclistico nazionale, si è già messo in mostra durante il recente Tour of the Alps e proverà a ...

Via al giro d'Italia, la corsa Rosa è partita - E' partito dalla monumentale Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, l'edizione 107 del giro d'Italia. La prima tappa, di 140 km, si concluderà a Torino, in corso Moncalieri, vicino al santuari ...