MERCATO NBA, LO STRANO CASO DI VASILIJE MICIC (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fosse stata scritta venti o trent'anni fa, questa storia avrebbe anche avuto un senso. Perché all'epoca l'America guardava in cagnesco i giocatori che arrivavano dall'Europa, evidentemente considerandoli non all'altezza del palcoscenico che avrebbero dovuto poi calcare. Il tempo ha dimostrato che buona parte degli addetti ai lavori del tempo si sbagliavano, e pure di parecchio: gli europei oggi sono un fattore in NBA, come dimoSTRANO i recenti exploit di gente come Nowitzki, Antetokounmpo, Doncic, Jokic e compagnia cantante. Ma perché il miglior giocatore europeo degli ultimi due anni è ancora lontano dai riflettori dei parquet a stelle e strisce? La domanda ha un che di logico, anche se per spiegare il motivo per il quale VASILIJE MICIC non ha ancora messo piede in NBA alla veneranda età di 28 anni bisogna armarsi di tanta santa ...

