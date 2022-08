Elezioni: Crisanti, 'con Salvini al governo morti per Covid sarebbero stati 300mila' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - “Salvini critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica. Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e oggi saremmo allineati con Putin. Salvini critica me, ha altre cose a cui pensare”. Lo ha affermato il microbiologo Andrea Crisanti, ora candidato nelle liste del Pd, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Speranza? Sono stati fatti errori all'inizio, ma il ministro ha collaborato con dirigenti incompetenti, scelta che non dipendeva da lui. Tutti i politici e i medici all'inizio facevano a gara per minimizzare, io sono stato l'unico a mettere in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - “critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica. Se fossimonelle sue mani ora civittime dial posto di 140mila e oggi saremmo allineati con Putin.critica me, ha altre cose a cui pensare”. Lo ha affermato il microbiologo Andrea, ora candidato nelle liste del Pd, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Speranza? Sonofatti errori all'inizio, ma il ministro ha collaborato con dirigenti incompetenti, scelta che non dipendeva da lui. Tutti i politici e i medici all'inizio facevano a gara per minimizzare, io sono stato l'unico a mettere in ...

Adnkronos : #Elezioni2022, #Renzi attacca #Letta e #Crisanti. - Open_gol : Il professore di Padova risponde a Salvini: «Io televirologo? Lui è un telemistificatore» - raffaelli_anna : RT @stemolinaradio: #Crisanti(PD): 'bisogna spiegare che le tasse hanno un valore sociale'. A parte che suona come 'le tasse? Sono belliss… - zazoomblog : Elezioni: Crisanti (Pd) Meloni? Sforzo per smarcarsi da fascismo spero in buona fede - #Elezioni: #Crisanti #Meloni… - lifestyleblogit : Elezioni 2022, Crisanti replica a Renzi: 'Ignoranza scientifica e opportunismo' - -