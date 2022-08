Diciamo basta, per favore, ai catto-fascio-comunisti che straparlano di democrazia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Io vorrei capire per quale motivo mai i pochi che non sono mai stati comunisti, che sono sempre stati anticomunisti, i pochi che non sono mai stati fascisti, che sono sempre stati antifascisti, i pochi che non sono mai stati baciapile, che sono sempre stati anticlericali, vorrei capire per quale motivo mai devono trovarsi un comunista fino a ieri, un fascista fino a ieri o un prete ieri oggi e domani che si mette in panca e spiega che cos’è davvero democratico, che cos’è davvero liberale, che cos’è davvero laico. Vorrei capire per quale motivo mai i quattro gatti cui è capitata la felice disavventura di non essere educati alla somma di mastodontiche stronzate distribuite agli italiani dal pulpito catto-fascio-comunista, l’apostolato infallibilmente antidemocratico che ha sempre sbagliato tutto, che ha sempre avuto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Io vorrei capire per quale motivo mai i pochi che non sono mai stati, che sono sempre stati anti, i pochi che non sono mai stati fascisti, che sono sempre stati antifascisti, i pochi che non sono mai stati baciapile, che sono sempre stati anticlericali, vorrei capire per quale motivo mai devono trovarsi un comunista fino a ieri, un fascista fino a ieri o un prete ieri oggi e domani che si mette in panca e spiega che cos’è davvero democratico, che cos’è davvero liberale, che cos’è davvero laico. Vorrei capire per quale motivo mai i quattro gatti cui è capitata la felice disavventura di non essere educati alla somma di mastodontiche stronzate distribuite agli italiani dal pulpito-comunista, l’apostolato infallibilmente antidemocratico che ha sempre sbagliato tutto, che ha sempre avuto ...

