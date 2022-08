Supermedia YouTrend: centrodestra 48,6%, centrosinistra 30,8%, 5 Stelle 10,1% (Di martedì 16 agosto 2022) - I dati presentati da Lorenzo Pregliasco: centrodestra 48,6%, centrosinistra 30,8%, 5 Stelle 10,1%, Terzo polo 4,9%, ItalExit ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 agosto 2022) - I dati presentati da Lorenzo Pregliasco:48,6%,30,8%, 510,1%, Terzo polo 4,9%, ItalExit ...

lorepregliasco : Questa invece la distribuzione dei voti di lista nei sondaggi secondo la più recente Supermedia YouTrend: PD 70% A… - lorepregliasco : RT @La7tv: #omnibus La Supermedia di YouTrend analizzata in diretta da @lorepregliasco - La7tv : #omnibus La Supermedia di YouTrend analizzata in diretta da @lorepregliasco - WomanWithPen : RT @merlo_grazie: @WomanWithPen @focaccetta @elevisconti per esempio questi erano 1 sondaggi in quell'agosto 2019 - merlo_grazie : @WomanWithPen @focaccetta @elevisconti per esempio questi erano 1 sondaggi in quell'agosto 2019… -