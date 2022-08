Sevilla FC: il Siviglia negozia per Tanguy Nianzou (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 01:31:23 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Nelsson, Kehrer… Nianzou. Il Siviglia è in trattative con lui Bayern Monaco per ottenere i servizi di Tanguy Nianzou. Il colloqui andare per buon modo e il internazionale francese in tutto il categorie inferioridi provenienza avorioè diventato obiettivo prioritario per rafforzare il centro di difesa. Secondo il giornalista specializzato nel mercato Romano Fabriziointende il club Nervionense chiudere l’affare questa settimana. Insieme a contratto fino al 2024la sua valutazione è intorno 10 milioni. Victor Nelsson e Tilo Kehrer è passato in secondo piano dopo le elevate richieste del Galatasaray e di PSGe adesso Monchi sta per chiudere la promessa centrale di 20 anni e 1,91 metri. Il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 01:31:23 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Nelsson, Kehrer…. Ilè in trattative con lui Bayern Monaco per ottenere i servizi di. Il colloqui andare per buon modo e il internazionale francese in tutto il categorie inferioridi provenienza avorioè diventato obiettivo prioritario per rafforzare il centro di difesa. Secondo il giornalista specializzato nel mercato Romano Fabriziointende il club Nervionense chiudere l’affare questa settimana. Insieme a contratto fino al 2024la sua valutazione è intorno 10 milioni. Victor Nelsson e Tilo Kehrer è passato in secondo piano dopo le elevate richieste del Galatasaray e di PSGe adesso Monchi sta per chiudere la promessa centrale di 20 anni e 1,91 metri. Il ...

