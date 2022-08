Verona-Napoli: formazioni ufficiali, Meret in porta (Di lunedì 15 agosto 2022) Verona-Napoli: le formazioni ufficiali, Spalletti punta si Kim dal primo minuto, con Meret in porta. Esordio anche per Kvaratskhelia. Qui Napoli: con un mercato ancora da concludere Spalletti deve fare di necessità virtù. In questo momento non può ancora contare su un portiere diverso da Meret. Inoltre il neo acquisto Giovanni Simeone non è stato inserito nella lista dei convocati e quindi in panchina Spalletti non ha un’altra punta centrale, dato che il giovane Ambrosino è fermo per infortunio. Il tecnico punta su Kim titolare in difesa al fianco di Rrahmani, mentre sulla fascia sinistra c’è ancora Mario Rui e non Olivera pronto a subentrare. In mediana senza Fabian Ruiz, pizzicato in discoteca con sigaretta in bocca, si punta su Lobotka, Anguissa e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022): le, Spalletti punta si Kim dal primo minuto, conin. Esordio anche per Kvaratskhelia. Qui: con un mercato ancora da concludere Spalletti deve fare di necessità virtù. In questo momento non può ancora contare su un portiere diverso da. Inoltre il neo acquisto Giovanni Simeone non è stato inserito nella lista dei convocati e quindi in panchina Spalletti non ha un’altra punta centrale, dato che il giovane Ambrosino è fermo per infortunio. Il tecnico punta su Kim titolare in difesa al fianco di Rrahmani, mentre sulla fascia sinistra c’è ancora Mario Rui e non Olivera pronto a subentrare. In mediana senza Fabian Ruiz, pizzicato in discoteca con sigaretta in bocca, si punta su Lobotka, Anguissa e ...

