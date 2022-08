Mihajlovic, messaggio al tifoso del Bologna in fin di vita: 'Svegliati presto, così ci conosceremo' (Di domenica 14 agosto 2022) Aggrappati alla speranza, nei momenti di disperazione le provi tutte. Ecco allora l'appello della mamma e del fratello di Davide Ferrerio, il ragazzo di 20 anni in fin di vita dopo una brutale ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022) Aggrappati alla speranza, nei momenti di disperazione le provi tutte. Ecco allora l'appello della mamma e del fratello di Davide Ferrerio, il ragazzo di 20 anni in fin didopo una brutale ...

sportli26181512 : Mihajlovic, messaggio al tifoso del Bologna in fin di vita: 'Svegliati presto, così ci conosceremo': Mihajlovic, me… - Gazzetta_it : #Mihajlovic messaggio al tifoso del #Bologna in fin di vita: 'Svegliati presto, così ci conosceremo' - Nutizieri : Davide Ferrerio, il messaggio di Mihajlovic per il tifoso del Bologna dopo il pestaggio a Crotone… - Piero43 : RT @corrierebologna: #Bologna, il tifoso pestato a Crotone è in fin di vita: il messaggio di Mihajlovic - DLabanti : RT @corrierebologna: #Bologna, il tifoso pestato a Crotone è in fin di vita: il messaggio di Mihajlovic -